¿”Checo” Pérez vuelve a la Fórmula 1? Aquí la respuesta

Sergio “Checo” Pérez, el piloto mexicano que recientemente anunció su salida de Red Bull, ha generado gran expectativa entre sus seguidores al dejar abierta la posibilidad de continuar su carrera en la Fórmula 1.

Durante su visita a la Feria de León, el piloto tapatío fue cuestionado sobre su futuro en el automovilismo, a lo que respondió:

“En verdad no lo sé, es muy temprano para darte una respuesta. Todo pasó muy rápido al final de la temporada, no me lo esperaba”.