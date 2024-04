Christian Agúndez se une al pacto del “Vamos por Diez y Más” del sector empresarial

Continuando con los compromisos del documento “Vamos por Diez y Más”, en el cual todos los candidatos a la alcaldía de Los Cabos se están comprometiendo a firmarlo, buscando abordar problemáticas graves como la movilidad, los servicios públicos y la escasez de distribución de agua potable.

En esta ocasión Christian Agúndez, quien representa a la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, expuso sus propuestas y los compromisos que asumirá en caso de ser elegido como alcalde de Los Cabos en el próximo proceso electoral.

Agúndez hizo hincapié en la importancia de tener la determinación para abordar los desafíos que enfrenta el destino. Su propuesta incluye mejorar la imagen del lugar y promover la ciudad de manera independiente para aumentar la atracción turística.

El candidato de la cuarta transformación (4T) ha destacado la importancia de tener finanzas claras y combatir la corrupción como ejes principales de sus propuestas, presentadas al sector empresarial. En relación con esta propuesta, medios como CPS Noticias y Tribuna de México cuestionaron al candidato si una medida para abordar el problema de las finanzas sería reducir la presunta nómina abultada que ha sido objeto de denuncias durante la campaña. Sin embargo, el candidato no mencionó qué acciones tomaría con respecto a este tema.

“Ya hasta este momento desconozco un informe sobre el aprovechamiento al saneamiento ambiental, sobre que se está realizando con ese recurso. No tengo conocimiento sobre eso, pero yo creo que la ciudadanía en general debería estar informada. Si es una nómina abultada, siempre lo hemos dicho. Aquí el contador no me dejará mentir, dependiendo de la ley de fiscalización, de la ley de cuentas, gubernamental. Se estima que pueda incrementar un 7-9% y esto depende de muchas variables para poder incrementar la nómina anualmente; un 40% fue claramente exagerado”.