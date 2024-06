El fin de una era: Chucky Lozano rumbo a la MLS

Hirving Lozano, mejor conocido como el ‘Chucky Lozano’, está por concluir una era en el futbol de Europa, pues según reportes de Fabrizio Romano, el mexicano volverá al continente Americano para debutar en la MLS.

Cabe recordar que el reconocido periodista deportivo destaca por revelar fichajes a nivel internacional, tal como el de Kylian Mbappé con el Real Madrid, por lo que la nueva información sobre el exjugador de Pachuca, tiene gran probabilidad de cumplirse.

Además, el comunicador señaló que el delantero estrella dejará las filas del PSV para integrarse al nuevo cuadro estadounidense San Diego FC, contratación que anunciarán en los próximos días:

🇲🇽🤝🏻 San Diego FC are set to announce Hirving Lozano as new signing from PSV later this week. pic.twitter.com/1aVQeF0p6G

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024