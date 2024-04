Desata opiniones encontradas cierre de avenidas por obras de reconstrucción en La Paz

El cierre de calles y avenidas por obras de reconstrucción en La Paz ha generado opiniones encontradas en la comunidad. Por un lado, hay quienes ven estas obras como una oportunidad para mejorar la infraestructura de la ciudad y garantizar la seguridad de los ciudadanos a corto plazo.

Por otro lado, existen personas que consideran que el cierre de avenidas causa molestias y afecta la movilidad de los habitantes luego del anuncio que hizo la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado por el cierre de circulación en los tramos Boulevard Agustín Olachea y Boulevard Luis Donaldo Colosio, Boulevard Agustín Olachea y calle Durango, y Boulevard Agustín Olachea y calles Tenochtitlán y Tijeretas, a partir del 23 de abril.

Algunos ciudadanos comentaron que es importante reconocer que las obras de reconstrucción son necesarias para reforzar la movilidad en la capital. Otros, sin embargo, se quejaron del proyecto de repavimentación. Juan es un vecino de la colonia Indeco que se mueve en transporte urbano, y considera que el cierre de vialidad obligó a las unidades de ruta a tomar caminos alternos para poder subir y bajar pasaje en distintas colonias tras cambiar su recorrido habitual.

“El cierre si afecta, lo modifica y lo altera, y aparte no dicen bien y por aquí no están pasando los camiones. Ni los que bajan de la Colosio hacia la clínica 34, había como unas 6 o 7 personas que nadie sabía del porque no pasaban los camiones”.