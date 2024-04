Pésima temporada de tiburón ballena por falta de permisos a touroperadores

La temporada de avistamiento del tiburón ballena en La Paz, la cual inicia en octubre y culmina en abril, es uno de los eventos más beneficiosos para el sector de prestadores turísticos. Sin embargo, algunos touroperadores que año con año realizaban esta actividad en esta ocasión no pudieron hacerlo por la falta de permisos.

Édgar Omar Macías Sánchez es uno de los lancheros a quienes esta vez les negaron la autorización para el aprovechamiento no extractivo de tiburón ballena en la bahía de La Paz. Esto repercutió en sus ingresos.

“Nos fue pésimo, no hubo entrada de dinero, fue muy poca la gente que entró aquí aparte por las trabas de Capitanía de Puerto, API, SEMARNAT y CONANP que no nos dejan trabajar. Son cada vez más y más documentos, más trabas para no dejarnos trabajar y aquí nos tienen parados”.