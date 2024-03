Interpondrán denuncia colectiva por daños a Estero de San José

Este martes, organizaciones civiles, representantes de diversas agrupaciones ambientales, empresarios y ciudadanos a título personal se reunieron a fin de establecer acciones y medidas para proteger el Estero de San José del Cabo, el cual ha resultado gravemente afectado por acumulación de basura, plagas y los recientes incendios registrados.

En esta rueda de prensa estuvieron presentes también especialistas ambientales y ciudadanos que han formado parte de las acciones para preservar el estero josefino. Durante su participación, hicieron saber su postura en torno a las medidas que dependencias no están tomando, por lo que exigen a las autoridades alternativas concretas que garanticen que esta zona natural protegida no siga viéndose afectada por las acciones del hombre.

Emet García, titular del laboratorio de conservación del hábitat de especies CLAVE, explicó que se han llevado a cabo 10 años de estudios ininterrumpidos y monitoreo tanto de las aves migratorias como endémicas, explicando que lamentablemente por el incendio ocurrido la semana pasada en la zona núcleo del estero josefino, afectará al proceso de reproducción de la Mascarita Peninsular, ave endémica de los oasis sudcalifornianos.

Por su parte, Omar Barreras Núñez, comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo indicó que los incendios en la zona del estero josefino es una situación preocupante al ya registrar un aumento de hasta cuatro incendios al año, los cuales son de origen antropogénicos, ya que esta zona protegida no cuenta con las condiciones climatológicas naturales para que se incendie por sí solo.

“Quiero mencionar que se está iniciando un proyecto que va encabezando bomberos con el sector empresarial, no lo hemos anunciado de manera pública y tan fuerte porque no queremos quedar mal, queremos que se desarrolle, la intención es que con el sector social/empresarial se pongan sectores termo dirigidos en el estero de San José y lo maneje bomberos, lo ocupamos nosotros para actuar de manera inmediata. Si no cerramos el estero, va a seguir pasando la misma situación día con día, porque la gente es la que lo está prendiendo”, indicó Barrera Núñez.