Ciudadanos sufren por falta de agua potable en varias colonias de La Paz

La escasez de agua potable se ha convertido en un problema cada vez más preocupante en varias colonias de la ciudad de La Paz. Los habitantes de estas comunidades se enfrentan a dificultades diarias para obtener el líquido vital, lo que ha generado una serie de repercusiones negativas en su calidad de vida.

El corte del servicio público se ha prolongado por semanas y meses enteros, especialmente en aquellas áreas de viviendas ubicadas en zonas periféricas y de bajos recursos.

Las familias que residen en estos espacios se ven obligadas en muchos casos a esperar que los organismos competentes tomen cartas en el asunto para resolver el tema de distribución de agua, muchas veces sin garantía de obtener suficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Así lo declaró María, una vecina de la colonia Centro, quien tiene que estar al pendiente de los tandeos intermitentes que se llegan a registrar en su hogar desde hace meses. Esto ha provocado un malestar generalizado en su familia.

“He tenido que juntar dos tinacos que tengo porque teníamos 4 días sin agua ya, pero así ha estado, es de toda la semana que no hay. Si nos dan, nos dan por ejemplo a las 5 de la mañana, y para las 7 ya no tenemos ni el chorrito ese. Ha salido pero un poquitito que tengo que tener la manguera arrastrada de perdida que les caiga algo a las plantas, pero ya tenemos muchísimo sin agua.”

La falta de acceso a agua potable trae consigo una serie de consecuencias para la salud de la sociedad. La higiene personal y la limpieza de las casas se ven comprometidas, lo que aumenta el riesgo de enfermedades. Rosendo es un habitante del barrio de El Esterito quien también se ve afectado por la falta de agua en su colonia.

“No hay agua hasta en dos o tres días, ahorita si estamos bien, pero la semana pasada si estuvimos como 5 días sin agua. Y estuve yendo cada rato a reportar y ya nos dieron agua. Pero nomas hay un problemita y lueguito se corta, se tardan hasta 5 o 6 días en que vuelva el agua.”

Pilar es la encargada de un puesto de comida en la colonia Guerrero. Ella declaró que la falta de agua afecta negativamente a la producción de alimentos y a la capacidad de las familias para llevar a cabo sus actividades cotidianas.

“Últimamente hemos batallado más con el agua, por ejemplo, hoy no hay agua. Ayer hubo agua, hoy no puedo agarrar para lavar, nomás para bañarme y lavar trastes, no se puede lavar ni regar plantas ni nada porque no se llena el tinaco. Y las plantas a veces se están secando y más ahorita con este calorón porque no hay suficiente agua en el día, no sabemos si nos van a echar o no y no podemos agarrarla del tinaco, eso es lo que está pasando”.

Javier es un vecino de Pueblo Nuevo que dijo que la escasez de agua en La Paz no es nueva. Expresó su frustración y descontento ante la falta de soluciones por parte de las autoridades. A pesar de las promesas de mejoras en el suministro, la situación se mantiene sin cambios significativos.

“Viene por horas, 2, 3 o 4 horas cuando mucho, y poquito porque no llega tanta. Hace 3 o 4 años hasta 15 días sin agua, pura pipa, pero son negocios que se van pasando municipio tras municipio. No hay agua para el pueblo o la ciudad, pero si hay agua para las pipas, que es lo mismo. Entonces el pipero se mocha con las autoridades, con el encargado de inspección, no digo que es la presidenta municipal ni el secretario general, pero si el encargado de SAPA hace sus bisnes.”

Los ciudadanos estuvieron de acuerdo en que las autoridades tomen medidas urgentes para abordar el problema y garantizar el acceso equitativo de agua potable para todos los habitantes de La Paz. Según ellos, se requiere de una inversión en infraestructura y sistemas de distribución de agua que sean eficientes y sostenibles a largo plazo.

