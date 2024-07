CONAGUA autoriza apertura de uno de los dos pozos clausurados a piperos de La Paz

Tras una reunión con representantes de la Unión de Piperos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), la Dirección Regional de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) decidió abrir uno de los dos pozos de agua que habían sido clausurados desde el pasado 5 de julio por presuntos temas de regularizaciones de operación en La Paz.

Se trata del pozo Franciso King de la delegación de Chametla, el cual dota del vital líquido a los piperos que realizan servicios a dependencias públicas, negocios y colonias con afectaciones de agua potable en la capital del estado. El pozo 152 Poloni ubicado en la colonia Villas de La Paz, continuará inhabilitado, en tanto se resuelven los inconvenientes que llevaron a su cierre temporal.

De acuerdo con la CONAGUA, los concesionarios de los dos pozos incurrieron en tres faltas administrativas que provocaron su clausura:

Los concesionarios acordaron con la CONAGUA iniciar con los trámites de cambio de uso de suelo, la actualización de la documentación y la sustitución de los medidores dañados para llevar un control del servicio.

De esta manera, los piperos desistieron de seguir con sus manifestaciones luego de que el 9 de julio bloquearon con sus transportes la entrada a la dirección local de la CONAGUA para exigir la reapertura de los pozos.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, dio su postura respecto al conflicto que se estaba dando entre los piperos y la CONAGUA. El mandatario dejó en claro que los piperos tienen que ajustarse a las normativas del organismo federal de agua para seguir brindando sus servicios de transporte en el municipio de La Paz.

“Que se ajusten a la ley, el pozo donde estaban sacando agua para venderle al pueblo, -una pipa creo que la dan en 700 o 800 pesos- a ellos no les cuesta. Esos pozos tienen destino agrícola, no para otra cosa, entonces hay que aplicar la ley. No podemos estarles entregando a empresas privadas con otro tipo de uso, -hay gente que tiene hasta 10 pipas- y van y surten sus pipas en un pozo que es para la ciudad, primero es la gente y luego los negocios”.