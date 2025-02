Clan del Rap llevará el talento sudcaliforniano al Urban Fest en CDMX

Agosto quedará en la memoria de Clan del Rap, agrupación sudcaliforniana de rap que ganó el primer lugar en el evento previo al Urban Fest, el cual se llevará a cabo el 15 de febrero en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

Tras una convocatoria lanzada por C-Kan, alrededor de 2,300 raperos de todo México enviaron su canción para audicionar y tener la oportunidad de abrir el Urban Fest. De estos, solo 35 proyectos fueron seleccionados para concursar y definir a un ganador, siendo Clan del Rap, originario de San José del Cabo, Baja California Sur, quien obtuvo la victoria.

CPS Noticias conoció de cerca la historia de la agrupación, que surgió en 2012 y ha buscado abrirse paso en la escena musical, desde presentaciones locales hasta cantar en el transporte público. El pasado fin de semana viajaron a Guadalajara para asegurar su lugar en este gran evento, donde representarán a Baja California Sur en el escenario del Urban Fest.

“¿cómo te sentiste?, Yo bien, algo nervioso, algo diferente el conocer a gente que uno escucha y piensa que no va a conocer o poder estar conviviendo con ellos, pero muchos nervios también estar arriba cantándoles a ellos”, expresó Javier Torres “El Cuervo”.

“Un día antes del show tuvimos evento, nos fuimos así, para ese entonces ya nos habíamos enterado, pero ese mismo día teníamos evento en Cabo San Lucas, nos fuimos a sacarlo adelante y al día siguiente nos fuimos desvelados, yo dormí como una hora ese día y el (el Cuervo) no durmió nada, pero si, es una sensación bien extraña, yo todavía no me la creo, porque conviví con ellos y que estas personas te haya escuchado y que te feliciten por lo que tu haces. Un día antes estaba arriba de un camión cantando y la gente escuchando música de ellos y al día siguiente estar con ellos saludándolos y hablándoles y ellos diciéndome que le echemos ganas y que ellos empiecen a seguir nuestras páginas”, agregó Alexis Díaz.