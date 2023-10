CNET afirma que la reducción de la jornada laboral es una iniciativa populista

La controversia en torno a la propuesta de reducción de la jornada laboral sigue ganando fuerza en el sector empresarial a nivel nacional. A pesar de los Parlamentos Abiertos recientes, que han servido como foros para escuchar diversas perspectivas, los empresarios han dejado en claro su firme oposición a disminuir las horas de trabajo de los empleados.

En sus declaraciones, los empresarios han expresado su respaldo a la idea de mejorar las prestaciones para los trabajadores. Sin embargo, han subrayado que el país no está preparado para reducir las jornadas laborales, ya que esto conllevaría un aumento en la cantidad de turnos de trabajo, lo que a su vez elevaría los costos de las nóminas. Mauricio Salicrup, representante del Consejo Nacional Empresarial Turístico capítulo Baja California Sur, ha sido enfático en este punto. La discusión en torno a la reducción de la jornada laboral continúa siendo un tema candente en el sector empresarial y en la agenda nacional.

“En el tema particular de la reducción de la jornada laboral, obviamente todos nosotros quisiéramos mejores prestaciones. Hablando de México como país, este ajuste que quieren hacer, no estamos preparados para ellos, ni los empresarios, ni los propios trabajadores. No se trata de minimizar el tema, es un tema muy delicado y muy importante, por lo que a la hotelería se refiere, también piensen en los hospitales, las maquiladoras, lugares donde se requieren turnos completos, dónde la producción es constante. Estás hablando qué es un tercio de la nómina que tendrías que aumentar para poder cubrir esos descansos “.