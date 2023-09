Por demandas no atendidas y despido de profesor, COBACH BCS realiza paro de labores

Un despido, el cual se considera injustificado, fue la causa por la que, este 27 de septiembre, los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur (COBACH BCS) efectuaron un paro estatal de labores.

El maestro despedido, quien llevaba más de 20 años de servicio, fue desalojado del plantel el día 22 de septiembre sin documentos que especifiquen el motivo por el que fue despedido, señaló José Alfredo Duarte Jiménez, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del COBACH BCS:

“Citan a un maestro de este plantel 01 en las instalaciones de aquí de la dirección, le mandan hablar, está la coordinadora de zona y el director del plantel, y le dicen que ya no requieren de sus servicios, que desalojen las instalaciones por favor. Simplemente, lo despidieron sin entregar ningún documento como lo marca el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que si te despiden tienen que entregarte un documento donde especifique las causas de tu despido. Y lo hicieron verbalmente”

“La causa que ellos aducen es que el profesor le estuvo vendiendo un material didáctico a los alumnos, si bien sabemos nosotros que como maestro no debemos de vender material didáctico porque no es un negocio, a lo mejor la infracción del maestro… Sí, cometió una infracción, pero no es tan grave como para que se despida una persona”, detalló José Alfredo

Dentro del contexto legal, el profesor se encuentra gestionando una denuncia y otras instancias legislativas, puesto que no se están aplicando las medidas disciplinarias correspondidas. En este sentido, la motivación principal del paro es invitar a que las autoridades pertinentes aperturen el diálogo, de manera que el maestro se reinstale a la brevedad, aseguró el Secretario General:

“Completamente, la reinstalación del compañero, porque consideramos que fue un despido injustificado; de igual manera, hay que seguir las vertientes legales también. El maestro está presentando en este momento creo yo su demanda de reinstalación, en la situación legal. Primero en el Centro Estatal de conciliación y después en el Tribunal de Justicia de laboral del Estado. De igual manera el sindicato, aparte de hacer las medidas de presión como esta, tenemos que seguir las instancias legales, Podríamos llegar hasta la situación de un emplazamiento a huelga por violaciones de contrato colectivo de trabajo”, declaró

Cabe destacar que sí han surgido otras irregularidades previo al despido, las cuales refieren a los espacios para las delegaciones de cada centro de trabajo, la ausencia de entrega de uniformes para los trabajadores durante la temporada de verano, así como la falta de comunicación con directivos. En suma, corresponde a una violación al contrato colectivo, declaró Duarte Jiménez.

El día de mañana 28 de septiembre se reanudarán actividades, pero en caso de no conseguir algún diálogo o resolución con las autoridades, tomarán otras medidas, como plantones, huelgas, entre otras acciones que próximamente se difundirán, en caso de que así se requiera.