Policías estatales siguen esperando bono de riesgo prometido por Gobierno de BCS

El pasado mes de abril, autoridades del Gobierno de Baja California Sur anunciaron en un evento público el pago de bonos de riesgo de alrededor de 200 elementos de la policía estatal preventiva como apoyo a sus labores de servicio a favor de la ciudadanía.

No obstante, agentes en activo pertenecientes a la corporación de seguridad denunciaron que 4 meses después del compromiso, el gobierno no han cumplido con la entrega. En representación de sus compañeros, un oficial de la estatal declaró que siguen esperando el depósito del apoyo que supuestamente recibirían en tiempo y forma.

“Yo pienso que estamos en un país donde no hay policía que no arriesgue su vida por su trabajo en la calle, y creo que tenemos ese derecho. Ahora si que pongo mi queja porque no estoy conforme con eso, porque a unos sí y a otros no. Todos los que trabajan en riesgo como son bomberos ya tienen su bono de riesgo.”