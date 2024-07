El cohete europeo Ariane 6 despega para su primera misión

El cohete Ariane 6 despegó este martes desde la Guayana Francesa para su primera misión, en un intento de los países europeos de recuperar un acceso autónomo al espacio.

Con un retraso de una hora debido a un problema “menor”, el cohete de 56 metros encendió sus dos propulsores de refuerzo y el motor Vulcain de su piso principal a las 16H00 (19H00 GMT) y comenzó su vuelo de 2 horas, 51 minutos y 40 segundos.

LIFTOFF of the Ariane 6 inaugural flight #VA262 from @EuropeSpacePort on 9 July 2024!

GO #Ariane6! pic.twitter.com/K0VDBlJ7O9

— European Space Agency (@esa) July 9, 2024