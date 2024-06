Con éxito se llevó a cabo el séptimo Festival de Paellas en Los Cabos

Este fin de semana Chefs de 15 hoteles de Los Cabos, se enfrentaron en un concurso para la realización de la mejor paella, el evento estuvo a cargo del Club Rotario Los Cabos.

La competencia consiste en realizar la mejor paella del festival, cada uno de los platillos tradicionales de la cocina española, fueron degustados por un jurado experto que calificó la presentación, la textura, los ingredientes y el scorad; la cual es la capa que queda al fondo del arroz.

Jesús Corral, miembro del Club Rotario Los Cabos y parte de los jueces calificadores, señaló que, si bien no se busca lograr seguir la receta tradicional del platillo, los chefs implantan sus conocimientos de la cocina española para crear un platillo original a base de arroz.

“Tenemos una paella por hotel, dónde revisamos varios aspectos como la presentación, la temperatura de la paella, la técnica que se utilizó, el sabor de la paella, la textura del arroz, los ingredientes y el socorrat; la capa que queda el fondo del arroz. Fuimos ocho jueces, los votos son secretos hasta el momento de conocer al ganador. Los comensales no han mencionado que no es un concurso como tal de paellas porque no se sigue un procedimiento tradicional español, pero sin embargo es un concurso de arroces que tiene como tal un fundamento de paella.”