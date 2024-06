Ruido excesivo en Los Cabos: seis establecimientos sancionados

Uno de los temas abordados en la última reunión de la mesa de seguridad con autoridades y empresarios de Los Cabos fueron los múltiples reportes de altos decibeles en algunos establecimientos, principalmente en la zona turística de Cabo San Lucas.

La Dirección General de Ecología y Medio Ambiente informó que se han realizado operativos para exigir a los establecimientos el respeto del nivel de ruido permitido, y aquellos que no cumplen son sancionados.

Raúl Verdugo Montaño, director general de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos, informó en entrevista con CPS Noticias que el personal de la dependencia visita establecimientos en las zonas céntricas de San José del Cabo y Cabo San Lucas para informarles sobre los decibeles permitidos y otras obligaciones que deben cumplir los propietarios de centros nocturnos o giros similares.

“Desde el 2021 venimos trabajando, lo primero que hicimos nosotros es redactar un escrito para el comienzo de visitas, empezamos en el centro histórico de San José del Cabo, todos los establecimientos y ahí en ese escrito les señalamos los decibeles que deben de respetar y en qué horarios, así como también el destino final de los residuos sólidos urbanos y demás actividades que deben de respetar los locatarios como comercios (…) atendiendo la petición del Consejo Coordinador de Los Cabos, en la cual nos piden que hagamos un operativo para revisar los establecimientos nocturnos y en ciertos polígonos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, básicamente son los centros y corredor turístico para verificar los decibeles, quienes no están respetando para iniciar los procedimientos”, expresó Verdugo Montaño.

El director señaló que han detectado establecimientos que, tras ser advertidos por niveles elevados de decibeles, vuelven a incurrir en la misma acción a los pocos días.

Hizo un llamado a los propietarios a respetar las disposiciones de los reglamentos municipales y a la Dirección de Ingresos a no autorizar horarios extraordinarios a los establecimientos problemáticos o reincidentes.

“Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo problemas con un establecimiento, pues también solicitamos a la Dirección de Ingresos que no les autoricen horarios extraordinarios. Si no se autorizaran estos horarios extraordinarios, pues tendría que cerrar este establecimiento a ciertas horas de la madrugada y se acabó el problema, es buscar la solución si estas personas no están acatando las recomendaciones que les hace Ecología en bajar los decibeles”, indicó.