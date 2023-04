Todos felices en el tercer concurso de “Castillos de Arena” con Radiante FM La Paz

La Paz.- Desde muy tempranas horas en el malecón de la ciudad, se dieron cita los participantes del tercer concurso “Castillos de Arena” organizado por Radiante FM La Paz, para celebrar en el marco del Día del niño y la niña.

Este sábado 29 de abril, pequeños de 3 a 12 años de edad formaron equipos junto adultos, en total se lograron inscribir 14 grupos dispuestos a divertirse en la una competencia sana de realizar el más creativo castillo de arena.

Y lo mejor es que este año la convocatoria aumentó, de acuerdo con Emanuel Flores, coordinador operativo de Radiante FM en Baja California Sur.

La estuvieron pasando muy bien con las manos llenas de arena, algunos dirigían la “obra”, otros ponían adornos y dejaban volar su imaginación, para tener todo listo en menos de una hora y media.

El participante Hector Romero, destacó que era un buen momento para disfrutar en familia.

Mientras Meriel, después de ver la convocatoria en redes sociales decidió formar parte de este día.

Por su parte los pequeños Demian e Iker, estuvieron entusiasmados en todo momento.

Demian: “Mi mamá el otro día que íbamos a la escuela, escuché y me preguntó si quería ir y dije que sí, y además una tía me platicó de eso y me dieron ganas de venir, lo importante no es ganar es divertirse”

Iker; “Para divertirme también traje a mi amigo Dante … ¿Y qué vas a hacer?… Vamos a hacer un cangrejo, ya está agarrando forma, juntamos mucha arena y le estamos aplanando para que dé la forma de un cangrejo y también lo estamos haciendo también la forma de las patas, también va a tener una carita y la vamos a hacer figuras alrededor y un letrero que dice Villa Marina” 031