Conexiones mentales: Explorando la atracción sapiosexual de los seres humanos

La diversidad de orientaciones emocionales y sexuales se ha expandido notablemente, superando las etiquetas tradicionales de heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad. Figuras públicas como la actriz francesa Sophie Marceau y el presentador mexicano Marco Antonio Regil han compartido abiertamente su identidad sapiosexual, demostrando un mayor reconocimiento y visibilidad de esta variante de atracción intelectual.

El término sapiosexual ha ganado popularidad en el ámbito de la diversidad sexual y emocional. Proviene del latín “sapio”, que significa saber, y se refiere a aquellos individuos que encuentran la inteligencia más atractiva que el aspecto físico.

En palabras del cineasta John Waters, sin conocimiento del término moderno, expresó de manera acertada su significado al decir: “Si vas a casa de alguien y no tiene un solo libro, no te acuestes con esa persona”. Ser sapiosexual implica ser atraído por la mente y la capacidad intelectual de otra persona, independientemente de su género.

La “erótica de la inteligencia” es el concepto detrás del término sapiosexual, que emergió en internet hace aproximadamente dos décadas. Se atribuye a un usuario de LiveJournal conocido como wolfieboy la creación de este neologismo en 1998, y su popularidad creció socialmente durante la década siguiente.

El término se refiere a aquellos individuos que encuentran la inteligencia más atractiva que el aspecto físico, definiendo así su preferencia en el ámbito de la atracción emocional y sexual.

La identidad sapiosexual presenta beneficios en el ámbito de las relaciones amorosas. Durante la fase del “amor maduro”, en la cual la rutina puede afectar la conexión emocional y desembocar en el deterioro de la relación, el sapiosexual sobresale. Su atracción hacia la inteligencia, unida a su creatividad y originalidad, le otorga una mayor capacidad para enfrentar este desafío y mantener viva la chispa en la pareja.

El sapiosexual se caracteriza no solo por su atracción hacia la inteligencia, sino también por su creatividad, originalidad y elocuencia, lo que le permite mantener o reavivar la pasión en las relaciones. Este conjunto de habilidades es conocido como “inteligencia erótica” y adquirió fama gracias al libro escrito por la terapeuta Esther Perel con el mismo título. En su obra, Perel proporciona consejos para recuperar la pasión y fortalecer la conexión emocional en las parejas.

En el mundo actual, la formación de noviazgos se presenta de diversas maneras, cada una con sus particularidades. Aunque es común etiquetar a las personas en categorías de diversidad sexual, como homosexuales, heterosexuales y bisexuales, la realidad es mucho más compleja. Existen individuos que se vinculan de formas más diversas y fuera de lo convencional de lo que se podría esperar, demostrando que las relaciones amorosas pueden trascender las etiquetas preestablecidas.

Kristhel, durante su infancia, realizó un descubrimiento importante acerca de su identidad sexual. En una entrevista con Infobae México, reveló que, aunque desconocía el término de orientación asexual, desde temprana edad notaba que no experimentaba atracción hacia otros niños o niñas, a diferencia de sus compañeros de clase. Este hallazgo le permitió comprender y aceptar su orientación, y refleja cómo la comprensión y visibilidad de diversas identidades sexuales están ganando terreno en la sociedad contemporánea.

“Yo no sabía lo que era la asexualidad, pero sí sabía que no sentía esa atracción que se suponía debería estar sintiendo (…) los 15 años me di cuenta de que sentía atracción romántica, pero no atracción sexual, pero no me quise etiquetar”.