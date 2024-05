Continúa el paro de maestros en Los Cabos; desconocen acuerdos del Gobierno

A través de las redes sociales, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció que el miércoles 22 de mayo finalizaría el paro de labores del magisterio tras llegar a un acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La propuesta del gobierno estatal incluye el pago del 65% de los quinquenios, con el 35% restante a ser pagado antes del 31 de enero de 2025.

Sin embargo, el magisterio negó que el paro haya terminado, argumentando que solo un grupo de compañeros negociaron con el ejecutivo estatal sin consultar a toda la base sindical. Luis Miguel Ramírez Rivera, líder del Movimiento Sindical Cabeño, afirmó que el magisterio no se siente representado y criticó al SNTE por desproteger a los trabajadores de la educación.

“Ayer se sostuvo una reunión dónde los compañeros entraron a negociar algo que no es negociable. Espero realmente valorar que el porcentaje aumentado sea una cantidad mayor a la que se otorgó el día de ayer. El descontento por parte de los compañeros fue que ayer se tuvo una acción que la base no apoya; creemos que no podemos regresar con esas condiciones. Lo que comentan los maestros es que nuestro sindicato nos está desprotegiendo”.