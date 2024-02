Continúan las fugas de agua en la colonia Guerrero

Una fuga de agua potable se registró por la mañana del 20 de febrero en la colonia Guerrero en la calle Independencia entre Adolfo López Mateos y Venustiano Carranza, en el municipio de La Paz, los vecinos denuncian que es constante esta problemática.

Una de las ciudadanas afectadas es Carmina López, quien lleva viviendo en la colonia desde hace 45 años, y en fechas recientes reporta continuamente varios derrames de agua potable.

“Como ha habido más presión se han estado reventando las tuberías del agua desde hace una semana, antes era más adelante la fuga de agua y ahora está más para acá bajando y es una lástima que se derrame […] a veces no recogen lo que sobra ahí de las piedras y eso que reparan, pero uno dice: bueno por lo menos ya vinieron a reparar la fuga”.

Por su parte, José Luis Manríquez García, otro de los vecinos, agregó que se dejaron varios restos de la calle de concreto hidráulico que forma parte de los trabajos por el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz.

“Esta calle Independencia ya tiene como unos ocho o nueve meses, desde la calle Zapata para acá ha habido fugas, ahorita esta última fuga vinieron y la arreglaron pero tiene semanas ese escombro, ya un carro se subió y tuvimos que ayudarlo. No se me hace justo, si arreglan por qué no vienen a tapar o quitar ese escombro”.

Cabe mencionar que muchas de las colonias aledañas sufren situaciones similares y posiblemente con la implementación de un tandeo diario de servicios de agua por la potabilizadora de la Presa de la Buena Mujer se vean incrementadas las fugas de tan vital líquido.

AT