Firma VMCC convenio en servicios de salud para trabajadores de la educación y burócratas de Vizcaíno

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se reunió con integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación y Burócratas de la zona norte del estado con el propósito de acordar acciones que permitan el fortalecimiento de los servicios de salud en el municipio de Mulegé.

Reunidos en el poblado de Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, el mandatario estatal recordó que su administración invierte más que nunca en salud para hacer frente a los grandes atrasos en esta materia.

Durante su visita el Ejecutivo, firmó un convenio de intercambio de servicios de salud entre Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, para complementar las funciones con el uso de equipo y especialidades mediante el esquema de subrogación, de tal manera que las y los pacientes sean atendidos de manera oportuna, independientemente de su derechohabiencia.

En un encuentro al que asistió acompañado por la secretaria de Salud, Zazil Flores Aldape, el secretario general de la Sección 3 del SNTE en la entidad, Elmuth Dubet Castillo Sandoval, el Gobernador precisó que la intención no solo es lograr mejor medicina, sino mayor atención, respeto y calidez para las y los trabajadores de la educación.

“Estamos buscando que estas reuniones tengan resultado y no sean letra muerta; por eso, no hemos tenido asuntos pendientes a los que no se les dé continuidad”, agregó.

En este sentido, reiteró su llamado a, juntos, encontrar respuestas, ya que no hay problema que no se pueda abordar, con ello encontrar una solución. “Nuestra presencia no es solamente un acto de buena voluntad, es una decisión de obligación de hacer lo que no se hacía”, puntualizó Castro Cosío.

Finalmente, acordaron llevar a cabo una reunión en 90 días para la evaluación de resultados, así como reintegrar la próxima semana la ambulancia de urgencias avanzadas de ISSSTE a la comunidad de El Vizcaíno, incluyendo la capacitación previa de operadores.

EU