Copa Libertadores: Marcelo provoca grave lesión a Luciano Sánchez

El jugador de Argentinos, Luciano Sánchez, sufrió una grave lesión tras recibir una plancha involuntaria de Marcelo, quien se desmoronó al ver la gravedad de lo sucedido en el partido de octavos de final entre Argentinos Juniors y Fluminense, que se llevó a cabo este martes 1 de agosto.

El momento trágico ocurrió en el noveno minuto del segundo tiempo, cuando Marcelo avanzó con el balón desde el centro del campo, y en su intento por recuperar el esférico junto a Sánchez, su pierna impactó cerca de la rodilla del jugador argentino, provocándole una lesión aterradora.

Oh. my. days. 🤯🤯 Really nasty leg break. Marcelo sent off pic.twitter.com/D2ZFz5wUoB — Calvin ♨️ (@TrentDeBruyne) August 1, 2023

Marcelo just took away a man’s ability to walk, WTFpic.twitter.com/3DfsZ0i1WN — Football Report (@FootballReprt) August 2, 2023

El árbitro chileno, Piero Maza, después de revisar la acción sacó una tarjeta roja para Marcelo, aunque se demostró que no hubo intención maliciosa en la acción.

Mientras los compañeros de Sánchez llamaban a la asistencia médica y lo reconfortaban, el estadio se sumió en un profundo silencio y Marcelo rompió en llanto.

Entre lágrimas, Marcelo se fue expulsado del juego entre Fluminense y Argentinos Juniors por provocar aparatosa lesión de Luciano Sánchez en la Copa Libertadores 😢 Su reacción 👇 pic.twitter.com/IzJakKpceR — Futbol Picante (@futpicante) August 2, 2023

Posteriormente, Luciano Sánchez fue trasladado de inmediato al Sanatorio Finochietto, en la Ciudad de Buenos Aires, para recibir atención médica especializada.

Según los primeros informes, el jugador sufrió una luxación completa de la rodilla izquierda por la que deberá ser intervenido quirúrgicamente, y los médicos prevén una recuperación mínima de ocho meses, pero se esperará el parte médico oficial para conocer más detalles sobre su estado de salud.

Marcelo mostró su preocupación por la salud de Sánchez y se dirigió al vestuario de Argentinos para verificar su estado, allí mismo ambos jugadores intercambiaron números telefónicos para mantenerse en contacto durante el proceso de recuperación.

Asimismo, a través de redes sociales, Marcelo expresó su pesar por el incidente dentro del campo:

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, @luciano.sanchez03. ¡Toda la fuerza del mundo!”. La cuenta oficial de Argentinos respondió al mensaje de Marcelo, destacando la solidaridad en el deporte: “Somos rivales, no enemigos. Gracias @MarceloM12 y a todo Fluminense por su preocupación”.

La noticia generó un impacto en el mundo del fútbol, y las imágenes del desafortunado incidente se han vuelto tendencia mundial en las redes sociales, mientras que los aficionados y seguidores del deporte esperan pronto conocer la evolución de Luciano Sánchez.