Presidente de Corea del Sur canta “American Pie” a Joe Biden

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sorprendió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al cantar “American Pie” de Don McLean durante una cena de estado el miércoles.

Los líderes se reunieron para celebrar su alianza luego de varios días de negociaciones diplomáticas sobre los programas nucleares en Washington.

Al terminar la cena un grupo musicalizó el tema de Don McLean, razón por la cual Biden pidió al líder surcoreano cantarla.

“Sabemos que es una de tus canciones favoritas”, dijo Joe Biden.

Yoon Suk Yeol no puso resistencia y comenzó a cantar a capella el clásico tema.

“Ya que todos aquí los presentes son firmes partidarios y accionistas de nuestra alianza, cantaré una estrofa”, dijo Yoon.

El divertido momento fue captado por las cámaras y difundido en las redes sociales.

Korea President Yoon Suk Yeol sings “American Pie” by Don McLean during entertainment portion of State Dinner with President Biden. pic.twitter.com/M91Tj4WrHa

Para cerrar con broche de oro su reunión, Biden le regaló una guitarra firmada por el cantautor Don McLean.

Asimismo, Joe Biden celebró su encuentro con el presidente de Corea y agradeció a Yoon y a su esposa por asistir a la Casa Blanca.

“Levantemos nuestras copas por nuestra asociación, por nuestra gente, por las posibilidades y por el futuro que crearán la República de Corea y los Estados Unidos”, escribió Biden en un tuit.

Let’s raise our glasses to our partnership, to our people, to possibilities, and to the future the Republic of Korea and the United States will create.

May we go together! pic.twitter.com/T9QmJMw7wM

— President Biden (@POTUS) April 27, 2023