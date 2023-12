¿Cuánto cuesta la uva? Kilogramo alcanza los 150 pesos por Año Nuevo en La Paz

Una de las tradiciones de Año Nuevo es comer 12 uvas y pedir deseos a la medianoche del 1 de enero, pero el elevado precio de esta fruta podría hacer que algunas familias de La Paz opten por saltarse esta costumbre.

En la capital de Baja California Sur, el precio por kilogramo va desde los 70 pesos hasta los 100 pesos en los supermercados, mientras que en las centrales de abasto, debido a la alta demanda, el precio llega hasta los 150 pesos.

Salvador Cabrera, dueño de una frutería, indicó que, debido a la alta demanda de uva en estas fechas, los proveedores aumentan sus precios, lo que hace que él deba ofrecer el producto a precios más elevados.

Por su parte, Elizabeth Zapata, trabajadora de una frutería, quien puntualizó que el precio se justifica por la calidad de las uvas. Ella, además, comprará para llevar a su casa y pedir sus 12 deseos de Año Nuevo.

Luis Felipe Ortiz, cliente de la central de abastos, compartió que él es fiel creyente de la tradición y espera que para el 2024 sus deseos se vuelvan realidad.

“Este año me tocó comprarlas a mí, pero sí, en la casa se usa la tradición de las 12 uvas para los deseos […] Se me hace igual que el año pasado, no está caro. Aquí está a un precio muy accesible […] Sobre todo pido, salud, amor, unidad, paz, dinero también, lo más común de los deseos; estar bien, que estemos bien a la familia, que estemos unidos los amigos, pedir por todos y por toda la gente”.