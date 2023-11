Crean áreas verdes activistas en la lucha contra la sequía en BCS

Los espacios verdes son de gran utilidad para combatir el cambio climático, convertir el dióxido de carbono en oxígeno y brindar un lugar donde hacer actividades académicas, recreativas o simplemente descansar. Por ello, grupos activistas crean lugares ambientalmente amigables para que la población sudcaliforniana pueda coexistir.

Lucía Corral Aguayo, directora de Urbanería, comentó que en colaboración con Niparajá y Ecology Project International (EPI) construyeron dos estructuras que ayudan a interceptar tanto el agua de lluvia como de los aires acondicionados. El vital líquido se redirigirá a las plantas regionales como palo blanco y mezquite. Los activistas esperan poder realizar más obras en la ciudad de La Paz.

Agregó que en la Universidad Autónoma de Baja California Sur hay estudiantes que están preparándose para generar este tipo de obras de captación de agua de lluvia, como los son aquellos de Biología y Turismo Alternativo que tienen conocimiento de todos estos procesos naturales.

“Invito a la comunidad estudiantina a que se involucren en este tipo de proyectos porque muchas veces estamos algo frustrados porque no tenemos espacios para nosotros, pero resulta que los podemos hacer. Este espacio nos tomó una semana hacerlo y cambió completamente un espacio que antes no se usaba tanto, ahorita ya tiene la posibilidad de tener un mayor uso, es más atractivo y esperamos que podamos seguir haciendo más lugares así, pero sin la ayuda de los estudiantes no podría ser posible. Entonces los invitamos a participar y también a presentar sus propias iniciativas, al final la ciudad y la Universidad la construimos todos”.