Cuídate de las altas temperaturas si practicas senderismo

Derivado de las altas temperaturas que se han registrado en Baja California Sur y México en las últimas semanas, algunos grupos de senderismo emiten advertencias para prevenir golpes de calor. Es muy común que personas inexpertas sufran golpes de calor o deshidratación al practicar senderismo.

Gerardo Domínguez, líder del grupo senderismo de la Sierra de la Laguna, compartió algunas medidas de precaución para la temporada de calor.

“Esta actividad por obvias razones se tiene que hacer de día, entonces lo recomendable es hacerlo en senderos con sombra, especialmente durante las horas más calurosas (entre las 10:00 y las 16:00 horas), si es posible consultar el pronóstico del tiempo y estate atento a las advertencias por calor extremo, ya que si es una zona que estará así es mejor abstenerse”.

Sobre la indumentaria y lo que se debe llevar, esta tiene que ser ligera, ya que a mayor carga es lenta la caminata y la exposición al sol es amplia, lo cual se traduce en menos calor térmico que emana el cuerpo humano.

“Lo que recomendamos es que se vistan con ropa ligera, transpirable y de colores claros para mantenerte fresco y reflejar la luz del sol, importante cubrir la cabeza con un sombrero de ala ancha para proteger tu rostro y cuello, y usa gafas de sol para proteger tus ojos de los rayos UV, para ello recomendamos un protector solar de amplio espectro con un FPS de 30”.

Finalmente, recalcó que el senderismo no es una competencia contrarreloj, por lo que pide a los que lo practiquen que no lo hagan queriendo terminar lo más rápido posible, es un deporte extremo, el cual requiere su cuidado y su paciencia, es mejor terminar sano que no terminar.

“No son carreras hay que caminar a un ritmo pausado, especialmente al principio de la caminata, para evitar sobre exigirse de hecho es válido tomar descansos frecuentes a la sombra cada 30-60 minutos para beber agua y refréscate, no acabarse el agua y solo hidratar la boca, si te sientes mareado, aturdido, con náuseas o con dolor de cabeza, busca un lugar fresco y sombreado para descansar puede ser un golpe de calor”.

Actualmente, en Baja California Sur se están registrando temperaturas que superan los 40 grados, por lo que es importante el cuidado ante los rayos solares y los golpes de calor. Prevenirlos en la ciudad y en las actividades deportivas es fundamental, así como la hidratación constante.

EU