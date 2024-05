¡No es tu internet! Reportan fallas de Instagram este 24 de mayo

¡No solo eres tú! La tarde de este viernes 24 de mayo, usuarios reportaron a través de redes sociales algunas problemáticas en torno con la interfaz de Instagram.

Y es que, según los registros, la reconocida red social de Meta tiene problemas para cargar los contenidos visuales de la misma.

Específicamente, los internautas difundieron en plataformas como ‘X’ y Downdetector que las imágenes y videos del inicio, así como en la herramienta de historias, no se visualizan correctamente:

Como era de esperarse, cientos de usuarios accedieron a la red del magnate Elon Musk para verificar si los errores en la aplicación son generales o se trató de un incidente individual.

Fue entonces que en la cuenta oficial de la plataforma con fallas, los cibernautas inundaron los comentarios de solicitudes donde piden reparar las problemáticas lo más pronto posible.

Incluso, algunos adjuntaron capturas de pantalla de cómo lucen las denominadas ‘Insta Stories’, pues en la mayoría de cuentas presentan una apariencia similar a como si estuvieran aplastadas.

Mientras que, otros señalaron que el servidor está completamente caído, por lo que les es imposible entrar a dicha aplicación.

Sin embargo, cabe mencionar que hasta el momento ni Instagram ni Meta han emitido información al respecto para los cibernautas.

