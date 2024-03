Daniel Collins: ¿Homicidio o muerte natural? Esto se sabe del caso

La muerte de Daniel Collins, ocurrida la mañana del 25 de febrero, continúa siendo un misterio sin resolver. El joven paceño fue presuntamente golpeado por tres individuos mientras se dirigía a su casa en la colonia Centro, después de haber pasado el 14 de febrero en el malecón de la ciudad durante el Carnaval La Paz 2024.

Esto se debe a que entre las 3 y las 5 de la mañana, momento en que recibió ayuda, todavía hay muchos detalles por esclarecer. Por un lado, una una de sus primas cuyo nombre permanece en anonimato, informó que Daniel fue golpeado y que como resultado de ello, sufrió complicaciones de salud que le condujeron a la muerte, lo cual ha sido confirmado por amigos y familiares.

“A mí lo que me platicó es que se bajan dos sujetos de un carro Jetta negro o azul marino -no alcanzó a distinguir bien el color- y lo golpearon, lo tiraron al suelo y lo comenzaron a patear. Me puso en un mensaje que él sintió las patadas, pero no me especifico donde, pero que lo patearon y ahí se quedó un rato tirado”,declaró la mujer.