Danna Paola se cambia de nombre oficialmente

Danna Paola ha hecho oficialmente a través de sus redes sociales su cambio de nombre, como parte de la nueva era musical que había anunciado hace unos meses.

El pasado martes 12 de marzo, anunció a través de una historia en Instagram que de ahora en adelante se llamará simplemente “Danna”, acompañando el mensaje con las frases “lucky to be a star” y “es oficial”. Además, realizó la actualización en todas las plataformas digitales.

Según explicó a la revista Rolling Stone, la idea de cambiar de identidad artística surgió durante una etapa de metamorfosis personal. Durante este proceso de crecimiento y autodescubrimiento a través de su música, comenzó a reflexionar sobre aspectos de su vida con los que no se sentía completamente segura. Esto la llevó a decidir eliminar de su vida aquellas cosas que ya no le servían, incluyendo personas y relaciones que no le beneficiaban.

“Es algo bien potente para mí porque siento que el ‘Paola’ carga una historia detrás muy intensa de mi vida en donde hoy quiero empezar a explotar mucho más a Danna, como persona. La gente que me conoce a mi alrededor me conoce como Danna. En mi casa no soy Danna Paola, en mi círculo soy Danna y siento que la artista ‘Danna Paola’ y el ‘Paola’ tienen otro lugar en mi vida” explicó.

El proceso de deshacerse de lo que no le funcionaba implicó aprender a decir “no” y establecer límites saludables. Asimismo, se dio cuenta de que quería distanciarse de la imagen asociada a “Danna Paola” en “Mundo de Caramelo”.

Comentó que para ella, este cambio representa un paso importante hacia su crecimiento personal, donde desea explorar separarse de la imagen pública construida alrededor de “Danna Paola”.

Por lo que este cambio se verá reflejado en su próximo álbum y en futuros proyectos. Hasta el momento, sus fan se han mostrado ansiosos por el próximo disco que lanzará.