Danna Paola es cancelada por elegir a España sobre México

Danna, antes conocida como Danna Paola, ha vuelto a ser cancelada. En esta ocasión, la cantante ha sido duramente criticada por elegir España sobre México durante una entrevista para promocionar su disco “Childstar”.

En redes sociales, especialmente en X, el nombre de Danna ha alcanzado tendencia debido a que muchos usuarios y fanáticos mexicanos se sienten bastante molestos con ella por la entrevista que concedió al programa M Dos. El revuelo ha sido tal que algunas personas han pedido dejar de consumir su música y cancelarla, siguiendo el mismo patrón que se aplicó anteriormente con Ángela Aguilar o Yalitza y su Esencia.

El contexto es que Danna se vio obligada a elegir entre diferentes opciones en una dinámica durante la entrevista, donde se le preguntó qué cosas prefería. La entrevistadora procedió a darle varias opciones como palta o aguacate, Pedro Pascal o Jorge López, playa o campo, entre otras. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando se le preguntó si prefería España o México, a lo que sin dudarlo eligió al país europeo.

Aunque no ofreció ninguna explicación sobre su elección, sus palabras no tardaron en generar un debate en redes sociales. Algunos internautas la criticaron duramente por no haber elegido su país natal, mientras que otros la defendieron argumentando que en España su trabajo es más valorado que en México.

Hasta el momento, Danna Paola no ha respondido a las críticas. Sin embargo, las redes sociales no han perdonado a la cantante por su comentario, y las críticas continúan lloviendo.

Cabe mencionar que el público latino ya ha mostrado su enojo hacia la cantante por su actitud, la cual muchos consideran arrogante y altanera. Su pleito más reciente fue cuando envió a su fandom a acosar a una mujer en X, antes Twitter, para exigirle que le entregara su nombre de usuario @Danna. Desde entonces, muchas personashan guardado sus reservas con ella y la han puesto bajo la lupa.