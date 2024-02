Esta semana resurgió en redes sociales una nota en la que se señala que Danna Paola habló mal de La Paz, Baja California Sur. La publicación, hecha originalmente el 5 de mayo de 2020, se está viralizando en Facebook y está siendo replicada por distintas páginas.

Según el escrito, la actriz y cantante mexicana habría dicho “pestes del hermoso Puerto de Ilusión”, al responder una pregunta sobre sus peores experiencias como turista. Esto, mientras era entrevistada para un diario español. Sin embargo, no se detalla la fecha ni el medio para el cual se habría hecho la entrevista.

El post de Facebook replica supuestas citas textuales de lo dicho por Danna Paola. En ellas se refiere a La Paz como un pueblo que no es lo que promete y como un lugar lleno de moscas y gente desagradable.

“Creo que sin duda la peor experiencia que he tenido es visitando La Paz, un pueblo en México. A mí me lo vendieron como una ciudad llena de gente amable y lugares bonitos, pero fue todo lo contrario […] Llegué al malecón, obviamente con gafas y gorras para que no me reconocieran, y lo primero que veo es un trozo de excremento flotando en el mar. Había mucha basura en la orilla”.