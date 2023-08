¡Falsas promesas! Decenas de casas se siguen quedando sin luz en La Paz

Hace unas semanas, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, aseguró que el 15 de agosto el problema de los apagones eléctricos en el estado, mejoraría. Sin embargo, la ciudadanía del municipio de La Paz refutó tal afirmación.

CFE culpa a las energías solar y eólica de los apagones en BCS

Gracias a las denuncias que llegan a CPS Noticias BCS; se tuvo el conocimiento de las problemáticas que habitantes del municipio de La Paz afrontaron durante esta última semana sobre el suministro de energía eléctrica en sus hogares.

Por ejemplo, en la colonia Francisco Villa; la semana pasada, 25 familias se vieron afectadas derivado de fallas en el cableado por árboles sin podar. A pesar de realizar reportes hacia Servicios Públicos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no solucionaron el problema:

Una situación similar vivió la colonia Las Arboledas; quienes aseguraron verse en la necesidad de contactar a la institución privada para cortar los árboles que afectaron el cableado y por tanto, ocasiona cortes de luz:

“Hablamos a la CFE y no nos hicieron caso, se reportó a Protección Civil también y tampoco. Y ahora, con estos vientos del huracán Hillary se trozaron los cables y tuvimos que pagar por particular para que vengan a conectarlos, porque no vinieron nunca. Y pues si bien, en otros vientos puede ocasionar otro corto más grande porque ya los árboles llegan hasta los cables de alta tensión”.

Otro caso trató del Ejido Alfredo V. Bonfil; la segunda semana de agosto estuvieron sin luz eléctrica en más de 10 viviendas; derivado de problemas con una cuchilla:

Aunado a esto, las altas tarifas en el recibo de luz aún persiste ante la ciudadanía, tal es el caso de los vecinos de la colonia Santa Rita, quienes incluso estuvieron sin energía eléctrica y sus electrodomésticos se dañaron:

“Ahorita metí reclamo por el excesivo cobro de la luz, porque me llegaron 3 mil 329; y metí reclamo y me dijeron que ya estaba resuelto, todavía no tenía luz y ya estaba resuelto el reclamo y nunca me hablaron ni nada… Y luego ya solucionaron lo de la luz, porque varios vecinos también les pedí que a mí nos apoyaran para reportarlo, porque, pues está canijo tanto tiempo sin luz. El viernes decía que ya volvió la luz y no, no volvió nada. Ya hicimos el reporte como 2, 3 reportes; y dijeron que un reporte ya había sido atendido, lo cual seguíamos sin luz”, expresó una vecina.