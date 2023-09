Autoridades reconocen deficiencias en las instituciones de salud pública

Cuando nos referimos a las condiciones de salud pública en Baja California Sur, se destacan temas como la falta de especialistas, sobre todo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en BCS como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE), de acuerdo a reportes que se generan en redes sociales y en reacción a notas de CPS Noticias BCS y Tribuna de Mexico, .

También, las deficientes condiciones en las cuales labora el personal médico y la falta de pagos a quienes trabajan bajo suplencias o hasta fallas en el funcionamiento de aires acondicionados. Incluso, recordemos los problemas con respecto a la asignación de bases al personal médico en el estado y la falta de transparencia señalada por parte de enfermeros y clínicos inconformes con el proceso de selección, que justo el día 15 de septiembre se manifestaron algunos para exponer su inconformidad.

Ante el conocimiento estas condiciones, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, aseguró que “todo estaba bien”, a pesar de los reportes presentados en los últimos días:

“Bueno, hemos tenido problemas en el aire acondicionado en Constitución y Comondú, pero ya resolvimos el problema: ayer me estaba reportando que el Salvatierra tenía problemas, no he visto a la Secretaria de Salud para preguntarle, pero están bien, estamos muy orgullosos del Hospital Salvatierra, pero hay que mejorar las deficiencias que tenga ahí en, si es de aire acondicionado o de otras instalaciones”, dijo

Sobre la falta de especialistas, Castro Cosío declaró que es complicado una dispersión de forma equitativa entre todo el estado, al tener que reubicarse en distintas clínicas de salud.

“Hay muchas… Aparte de deficiencias de especialistas que no se quieren ir a Guerrero Negro, no se quieren ir a Loreto, estamos batallando mucho porque no se quieren ir para allá los especialistas; se quieren quedar aquí en La Paz, en San Lucas, en San José. Entonces batallamos, pero recursos para contratarlos hay”, señaló

Y en el tema de los recursos para contratación a trabajadores de instituciones médicas, el gobernador del estado aseguró que las deficiencias en torno a los pagos de suplencias en hospitales como ISSSTE Conchalito y Ciudad Constitución, o la falta de transparencia en torno la asignación de bases en Hospital Salvatierra, se están atendiendo a nivel estatal y federal:

“Estamos atendiendo, porque queremos que se normalice la vida y las deficiencias que hay e irlas superando, todavía tenemos mucho qué hace”, destacó

Por último, el gobernador aseveró que esto es una situación grave, que se está atendiendo pero no es posible hacer todo al mismo tiempo. Si todo sale bien, de acuerdo con Castro Cosío, los problemas en torno al servicio médico en instituciones de salud pública estarían por terminarse en los próximos meses.