América vs. Chivas: Los mejores MOMENTOS y MEMES del Clásico Nacional

Uno de los partidos más esperados de la Liga Mx es el Clásico Nacional, y este sábado 16 de septiembre se está llevando a cabo en la cancha del Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Chivas y América buscan ganar este encuentro de la jornada 8, para así poder avanzar en la tabla de posiciones. Hasta el momento, el club del Guadalajara se coloca en el lugar 4, mientras que las Águilas en el seis.

Ya terminó el primero tiempo del juego entre Chivas vs. América, y el marcador va 2-0 a favor de los comandados por André Jardine.

Como es propio de un partido de este nivel, los usuarios de redes sociales no han dejado de compartir memes, momentos divertidos, pero también su indignación por lo ocurrido.

Incluso, antes de que se iniciara el partido se presenció un conato de bronca, pues las porras de ambos equipos se encontraron. La alerta se generó debido a que los aficionados temen que no haya suficiente seguridad.

Ptm el pendejo de Vega como siempre no vale verga, no hace nada, no la toca y puro reclamo. Esta película ya la vi ptm. 😡😡 #Chivas #America #ClasicoNacional pic.twitter.com/bEioLI8t4J

— Silvia (@Silvia13018595) September 17, 2023