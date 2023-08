Consultorios de farmacias le ganan a las instituciones de salud pública; ciudadanos prefieren atención médica privada

La Paz.- Los consultorios médicos de las cadenas farmacéuticas han ganado; la comunidad de La Paz expresó que prefiere tener atención de salud en estos establecimientos, que acudir al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE):

De acuerdo con lo que la ciudadanía comentó a CPS Noticias BCS, esto se debe a que es más rápido, efectivo, y en ocasiones económico por las cortas distancias que suelen tomar para acudir al consultorio:

“Por lo general, como ya habías dicho, es como más por cercanía y por temas de tiempo, agilizar esos procesos siempre es ir a […] si no es nada grave, o a un lugar más cercano; una farmacia como no sé farmacia […] o algo así”, señaló un habitante

Además, prefieren tener la certeza de que sí habrá medicamentos para su padecimiento, o que realmente serán atendidos en el menor tiempo posible, incluso argumentaron que la atención médica suele ser mejor:

“Yo no pertenezco al IMSS ni al ISSSTE, pero siempre consultamos cuando nos enfermamos en Similares o particular. Porque en Salvatierra vas y de todos modos no hay medicamentos. Al IMSS, no hay medicamentos. El ISSSTE es igual, pero no somos derechohabientes. Entonces siempre el similar o particular; ¿por qué? Porque el Seguro Popular lo quitaron, que es donde nosotros podíamos consultar”, detalló una ciudadana

“Similares por accesibilidad, es más barato. Sí, hasta hace poco, antes no tenía. Y por costumbre, me quedó ir al Similares. Se me hace más accesible, aparte que siento que es una consulta más rápida. Suele haber mejor atención al enfermo, por decirlo de cierta forma, así que es bastante cómodo”, mencionó otro joven