Extrabajador denuncia despido injustificado en empresa de seguridad privada de La Paz

El ciudadano Juan Manuel “N” denunció un despido injustificado por parte de la empresa en la que trabajaba. Según el testimonio del extrabajador, una agencia de seguridad privada en La Paz lo despidió después de que faltara dos días debido a una enfermedad que lo mantuvo convaleciente por más de 48 horas, aunque les había informado de su ausencia.

Juan Manuel se sorprendió al acudir al hospital general y no estar registrado como guardia de seguridad de la compañía, lo que le impidió recibir atención médica gratuita y tuvo que recurrir a remedios caseros.

“No me querían pagar los días que trabajé y no me habían dado seguro. Me enfermé y falté dos días por la enfermedad que tenía, y ya cuando me presenté me dijeron que estaba dado de baja. Ya había trabajado 8 meses con ellos, me salí y volví a regresar, pero esta segunda vez no me habían dado seguro, me enfermé y fui a consulta y no estaba dado de alta”, explicó el ciudadano.