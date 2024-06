Denuncian detención ilegal por parte de policías municipales en Los Cabos

A través de TikTok, un usuario identificado como David “N” expuso un presunto caso de detención arbitraria por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos. El incidente ocurrió mientras se desplazaba por la carretera federal en el tramo Los Barriles – Santiago, en la zona norte del municipio.

En una serie de videos, el conductor, quien afirmó dedicarse al servicio de transporte público federal, explicó que cuando circulaba en sentido norte a sur, una unidad oficial se interpuso en su camino a la altura de la delegación de Santiago. Al intentar rebasar la unidad, los oficiales le cerraron el paso, lo que posteriormente originó la detención de su marcha.

“Me tomó de sorpresa esta acción, la verdad, con tantas cosas que han sucedido actualmente, pues ya no sabe uno ni quién es el bueno o quién es el malo, quién está haciendo las cosas bien. Ahora resulta que la Policía Municipal se toma las facultades de la Guardia Nacional y que pueden hacer y deshacer a su antojo al grado de tenerme retenido aquí porque me comentan que no me puedo mover”, expresó David “N”, trabajador de servicio de transporte público federal.

En uno de los videos compartidos, se observa cuando el conductor se detiene detrás de la unidad policial que circulaba frente a él. Posteriormente, un policía con un arma larga se acerca al conductor, a quien le pide explicaciones sobre la detención, mientras otro oficial intenta abrir la puerta del copiloto.

El conductor indicó que no se le permitió moverse del lugar hasta que llegara personal de la Guardia Nacional. Además, señaló que la zona en la que estaban detenidos, cerca de una curva y en una pendiente, era un lugar imprudente para parar, ya que podría haber causado un accidente. En otro video, el denunciante informó que finalmente lo dejaron libre.

“El tema está claro, la policía municipal no tiene por qué andarse metiendo donde no le corresponda. Aunque argumentan un tema de coadyuvancia, las formas no son las ideales, no hay ningún protocolo, no pueden irrumpir o cortar un camino solamente porque ellos consideran que están haciendo lo correcto, pero hacer lo correcto tiene muchas interpretaciones, como pudimos ver”, indicó.