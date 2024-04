Luego de afirmar que no se puede concebir el desarrollo de Los Cabos sin el empuje y compromiso del sector privado, Luis Armando Diaz subrayó que coordinados se podrán sacar avante los temas pendientes por el bien de las familias y los millones de visitantes que recibe el destino.

Destacó los encuentros con grupos empresariales y sociedad civil organizada, quienes han mostrado preocupación evidente por temas que están generando conflictos serios y requieren la coordinación de esfuerzos para establecer metas a corto, mediano y largo plazo; “porque aunque parezca reiterativo o quizás demasiado insistente, pareciera que el destino se nos está yendo de las manos”.

Por ello, expuso el Candidato a Diputado Federal por el Distrito 02 de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” que encabeza en el país la Doctora Claudia Sheinbaum;

“Quiero reafirmar que siempre he sido un aliado, porque considero no se puede concebir el desarrollo de Los Cabos sin la participación de la iniciativa privada, que son quienes le apuestan al destino; sin embargo, creo firmemente se debe trabajar de manera conjunta para recortar la brecha entre el desarrollo económico y el desarrollo social, que no vaya a pasar lo que otros destinos turísticos, inclusive de otros países, en donde el turismo avanza, yéndose a niveles macros, con servicios de gran turismo, competencia mundial, pero que no va a la par del desarrollo de la propia comunidad”.