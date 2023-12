Día Nacional de la Flor de Nochebuena: comerciantes venden 300 plantas al día en La Paz

Cada 8 de diciembre, en México, se celebra el Día de la Nochebuena; un encanto de flor de sombra, ornamental, que deslumbra entre los destellos rojizos de sus hojas y el amarillo brillante de los pistilos. Y así, en conjunto con el verde tallo, simboliza la navidad.

¡Ahí viene la Noche Buena! ¿Pavo, romeritos o carnita asada para la cena?

Para una gran parte de la comunidad paceña, no pueden faltar las flores dentro de los arreglos navideños en sus hogares. Y de acuerdo con Filiberto, floricultor y vendedor de nochebuenas por más de 30 años en Baja California Sur, casi 300 nochebuenas son compradas por día, especialmente a raíz de las tradicionales festividades decembrinas en puerta, comentó

Sin embargo, las ventas han disminuido, la comunidad poco a poco ha resentido la economía y sus gastos; pues los costos de las nochebuenas han aumentado un 20%, puntualizó:

“Sí se ha resentido un poco porque, no sé si la economía no es la misma, pero la gente lo piensa un poco; pensamos que el nivel económico no sé, no sé si no esté bien o no sé, pero han bajado un poco las ventas. Antes vendíamos más todavía; yo inicié vendiendo cinco camiones, tipo Torton; hoy vendo uno y medio o dos. Antes traíamos plantas de 45-50 pesos. Ahora están en 80 pesos; tenemos en 100, 120, en 200 pesos, 150”, comentó.