¡No se mide! Este es el dinero que gasta Travis Kelce en citas con Taylor Swift

Travis Kelce, jugador de futbol americano con los Kansas City y novio de la cantante Taylor Swift, no se ha medido en las sumas de dinero que gasta por la estrella pop desde que hicieron oficial su relación en septiembre de 2023.

El ala cerrada de 34 años ha desembolsado cerca de 8 millones de dólares (mdd) desde que comenzó a salir con la intérprete de Shake it off, desde julio del año pasado.

Cabe recordar que ambos tienen compromisos laborales que cumplir en distas partes del mundo, ya que Swift actualmente se encuentra en su gira The Eras Tour y el jugador ganó el Super Bowl 2024 el pasado 09 de febrero, por lo que los reflectores no los dejan en paz.

Bajo este panorama, uno de los primeros pagos fuertes que hizo Kelce fue la adquisición de una mansión a los alrededores de Kansas, valuada en 5 millones 900 mil dólares.

TE PUEDE INTERESAR: Taylor Swift provoca tensiones entre Singapur, Filipinas y Tailandia por “The Eras Tour”

El argumento fue brindar mayor tranquilidad y privacidad, tanto a él mismo como a Taylor, ya que la estrella de la NFL antes vivía en una casa de 995 mil dólares, pero era muy accesible para los fotógrafos.

Asimismo, Travis Kelce pagó varios viajes en jet privado para estar con la cantante durante su gira por Australia, Argentina y Singapur, lo que costó más de 573 mil dólares, de acuerdo con el reporte de Daily Caller. Esto, sin contar las cenas y comidas.

A lo anterior se le suman los pagos en Bird Streets Club en West Hollywood, donde las membresías cuestan 10 mil dólares al año; más el abono de un millón de dólares por una suite privada para que Taylor Swift, familia y amistades pudieran asistir al Super Bowl.

Cabe recordar que Kelce gana 14 mdd por temporada con Kansas City y tiene un patrimonio de 50 mdd, contra el más de un billón de dólares de Taylor Swift. Es por ello que no se cuestiona que la cantante también tenga detalles con su novio, ya que pasado domingo 09 de febrero viajó desde Tokio, Japón, a Las Vegas en Estados Unidos, para verlo ganar su temporada.

After winning the Super Bowl, making history at the Grammy Awards, flying all over the world and performing nonstop, Taylor Swift and Travis Kelce have earned some time off.

Ezra Shaw/Getty Images pic.twitter.com/OGne8eBNNL

— QFMNow (@QFMNow) March 15, 2024