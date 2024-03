Taylor Swift provoca tensiones entre Singapur, Filipinas y Tailandia por "The Eras Tour".

La gira “The Eras Tour” de la cantante estadounidense, Taylor Swift, provocó tensiones políticas entre Singapur, Filipinas y Tailandia, tras firmar un contrato de exclusividad.

De acuerdo con las dos últimas naciones, Singapur limitó la gira para actuar sólo en las ciudades ricas del sudeste asiático.

Cabe recordar que la llamada “industria musical” actualmente agotó las entradas para sus seis shows en Singapur, al recibir un pago millonario para actuar en el país como su única parada en la región. Esta situación ocasionó que los swifties de otras zonas viajaran en masa hacia dicho lugar.

Srettha Thavisin, primer ministro de Tailandia, comentó en el ¡Business Forum 2024 de Bangkok que el gobierno de Singapur ofreció a Taylor Swfit hasta tres millones de dólares por espectáculo, presuntamente a cambio de la exclusividad del “The Eras Tour”.

Bajo este panorama, calificó esta medida como “astuta”, y cuestionó por qué la cantante no agregó a su país como parte de su gira. Igualmente, añadió que, si él hubiera sabido eso, también “habría traído los espectáculos a Tailandia”.

Por su parte, el Ministerio de Cultura de Singapur aseveró que los conciertos traerán beneficios económicos importantes; sin embargo, Edwin Tong, encargado de dicho departamento, explicó que la subvención otorgada al promotor “no era tan alta como se especulaba”.

Ha habido algunas especulaciones en línea sobre el tamaño de la subvención. Puedo decir que no es exacto y no es tan alto como se especula, pero debido a razones de confidencialidad comercial, no podemos revelar el tamaño específico de la subvención o las condiciones de la subvención”

Edwin Tong, ministro de Cultura de Singapur.