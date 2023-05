DINK: La tendencia en auge de las parejas sin hijos

DINK es el acrónimo de “Dual Income No Kids” que quiere decir dos ingresos, sin hijos y se refiere a las parejas que han decidido no tener descendencia. Aunque el concepto no es nuevo, se ha vuelto más popular en los últimos años debido a los cambios en la sociedad, así como en la forma en que las personas ven actualmente la maternidad y paternidad.

Pero no es el único concepto que ha ganado popularidad, ya que también encontramos otros como “DINKY”, que se refiere a las parejas que no están interesadas en tener hijos por el momento. Además, existe otro llamado, “ChildFree”, que engloba a las personas solteras que comparten las mismas ideas o incluso “SINK” que significa “Single Income No Kids”, es decir, Ingreso único, sin hijos.

¿Cuándo y dónde surgió el término DINK?

El término DINK surgió en la década de 1980 en Japón. Fue utilizado por primera vez para describir a este sector de la población en el marketing. Sin embargo, a medida que esta tendencia se extendió por Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo, se popularizó en esos lugares para referirse a las parejas sin hijos.

Por lo que desde entonces, ha ganado relevancia y se ha convertido en un concepto utilizado en el estudio de las dinámicas demográficas y sociales.

¿Por qué se ve más la tendencia DINK en estos tiempos?

La popularidad de la tendencia DINK se debe a varios factores. En primer lugar, la mentalidad de la sociedad ha cambiado, pues cada vez más se acepta la decisión de no tener hijos como una opción válida.

Además, hoy en día las mujeres tienen más oportunidades para desarrollarse en sus carreras, por lo que buscan un equilibrio entre su vida profesional y personal. Pero también influyen otros factores como la preocupación por el cambio climático, las crisis sanitarias y financieras, que hacen que algunos prefieran no tener descendencia en estos tiempos inciertos.

Podemos decir que la decisión de este estilo de vida depende de cada uno, pero es verdad que hay algunos factores que influyen de manera esencial como la estabilidad económica, las metas, aspiraciones individuales, la preferencia por un estilo de vida sin restricciones, así como la elección de enfocar el tiempo y los recursos en otras áreas de la vida, como viajar, desarrollarse profesionalmente o tener más libertad para tomar decisiones.

¿Qué impactos tienen los DINK en la natalidad?

La elección de las parejas DINK de no tener hijos ha tenido un impacto en la natalidad, pues se ha observado una disminución en el número de nacimientos a lo largo de los años, especialmente en países desarrollados.

Asimismo, este tipo de parejas contribuye a esta tendencia, al optar por enfocarse en su carrera, disfrutar de su libertad y tener un mayor control sobre su estilo de vida.

¿Tener hijos es un problema financiero?

Tener hijos conlleva gastos significativos, ya que según estudios, criar a un hijo en México puede costar hasta 7 millones de pesos a lo largo de su vida, incluyendo alimentación, educación, ropa y otros gastos.

Para algunos matrimonios, la carga financiera que implica tener hijos puede ser un factor que influya en su decisión de optar por dicho estilo de vida y destinar sus recursos a otros aspectos de su vida.

Su popularización en las parejas actuales y cómo influyen las redes sociales

En la actualidad, el término ha ganado popularidad entre las parejas que optan por no tener hijos. Siendo las redes sociales las que han desempeñado un papel significativo en la difusión de esta tendencia y en la forma en que influye en la vida de las personas.

A través de plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, se han creado comunidades y contenido relacionado con este modo de vida.

Las redes sociales permiten que este tipo de parejas compartan sus experiencias, consejos y reflexiones sobre vivir sin hijos. Estas plataformas proporcionan un espacio para la discusión abierta y el apoyo mutuo, lo que puede ayudar a que más personas se sientan validadas en su elección.

Además, las plataformas han facilitado el acceso a información sobre el impacto de no tener hijos en aspectos como la libertad personal, el tiempo libre, la carrera profesional y el aspecto financiero.