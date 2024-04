Diputada reprueba trato del INSUDE a los atletas de los Nacionales CONADE 2024

María Guadalupe Moreno Higuera, diputada local y presidenta de la Comisión del Deporte en el Congreso por Baja California Sur, reprobó las condiciones en las que el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) envía a los atletas sudcalifornianos a las competencias, ya que muchos se han trasladado vía terrestre a sus competencias sumando casi 40 horas de camino. Esta ha sido una denuncia recurrente durante la etapa macrorregional de los Nacionales CONADE 2024.

Durante el fin de semana, trascendió la noticia de que los deportistas de karate, que viajaron desde La Paz a Mazatlán en barco por 19 horas y luego otras 20 en camión hasta San Luis Potosí, llegando el día del pesaje y participación en la competencia, lo que afecta el rendimiento de los deportistas en el evento.

Moreno Higuera exhortó al INSUDE para que no se repitan las circunstancias, debido a que no es correcto que tengan que estar sometidos a ese tipo de trato y se ve reflejado en los resultados que deportivamente se tienen para la media península.

“Me parece que vamos en lugar de ir avanzando, vamos retrocediendo y honestamente es responsabilidad Insude tener a los deportistas en buenas condiciones, se ha hablado mucho se ha dicho demasiado y seguimos retrocediendo, como te lo dije desde el principio, en estas condiciones no es posible, porque en consecuencia el rendimiento no es el mismo para el deportista y así no se puede hacer mucho”.