¡Entérate! Disney Plus anuncia fecha de fusión con Star y aumento de costos

Luego de que se confirmó la fusión entre Disney Plus y Star, este jueves 23 de mayo revelaron la fecha en que las plataformas de streaming se unirán y los costos de los nuevos planes para los usuarios.

Por ello, a partir del próximo 26 de junio del año en curso, Disney+ ofrecerá el contenido que tenía por base y las películas y series que albergaba la otra aplicación.

Y es que, según argumentaron sus ejecutivos, la integración permitirá a los suscriptores una experiencia accesible y optimizada, pues tendrán todo en un solo lugar.

Además, detallaron que Star+ seguirá en funcionamiento hasta el 24 de julio, un mes después de la fusión, sin embargo, pasada esa fecha dejará de brindar servicio.

