DJ alemán se tatúa al Dr. Simi tras dar concierto en México

El músico alemán Levi Wijk, conocido como DJ Bunt, se ha vuelto viral por tatuarse al Dr. Simi tras su presentación en el festival de música Electric Daisy Carnival (EDC) 2024 en México el pasado fin de semana.

En sus redes sociales, el DJ compartió su experiencia como artista invitado en el evento musical y explicó el significado detrás del tatuaje, dando a conocer que surgió como un gesto de agradecimiento y un recuerdo hacia el cálido recibimiento que le dio el público mexicano.

Aunque no es la primera vez que se presenta en el país, el productor musical conocido por canciones como “Clouds”, “Lose It All” y “Other Side” reveló que en anteriores ocasiones tuvo que alquilar una arena de lucha libre y un autolavado para dar sus presentaciones. Sin embargo, fue esta última visita la que lo inspiró a llevar consigo un recuerdo permanente en su piel.

Curiosamente, en su primera visita a tierras aztecas, estaba de moda lanzar muñecos del Dr. Simi al escenario de los artistas, una tradición que sus seguidores continuaron sin imaginar que el propio Bunt terminaría enamorándose del peculiar personaje. Además, cada vez que llega a México, el compositor alemán porta una camiseta de la selección mexicana, mostrando así su cariño por el país.

En sus redes sociales, compartió la emoción que le dejó haber participado en el EDC 2024, incluso llegando a describirlo como uno de los mejores días de su vida. También comentó que el festival tuvo un gran impacto en él, por lo que agradeció a la audiencia mexicana por haberlo hecho sentir parte de una familia.

“El mejor día de mi vida. Con diferencia. Recuerdo que mi vida cambió en 2023 con las nubes, luego mi primer concierto en México en un lavadero de coches alquilado por mí mismo al EDC MainStage. En ni siquiera un año.

No puedo recordar partes del concierto porque me temblaba todo el cuerpo. Yo estaba tan nervioso y emocionado al mismo tiempo. Pero escuchar el cántico de ‘hermano’ antes incluso de empezar, me hizo sentir como en casa. Y ser parte de una gran familia. La familia mexicana. Gracias por cambiar mi vida. Nunca olvidaré este día y le debo el mundo por esto”, compartió en su post.