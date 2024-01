Djokovic se prende y se lanza contra aficionado: “Ven y dímelo a la cara”

El tenista serbio, Novak Djokovic, protagonizó un tenso momento durante su enfrentamiento este miércoles contra el jugador local Alexei Popyrin en la segunda ronda del Abierto de Australia.

En el cuarto set, justo antes del inicio del quinto juego, Djokovic se enfrentó a un aficionado que lo provocó.

Caminando hacia el fondo de la pista, el tenista serbio desafió al espectador haciendo un gesto de bajar y exclamando: “Ven y dímelo a la cara”.

Novak Djokovic to a heckler: come here and say it to my face!

The heckler instantly got silenced. 🔥pic.twitter.com/AEEuCgQGDs

— Danny 🐊 (@DjokovicFan_) January 17, 2024