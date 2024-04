¿Dónde ver el eclipse solar en La Paz? Habrá tres puntos de observación

Este lunes 8 de abril, la Sociedad Astronómica MIRA contará con tres puntos de observación del eclipse solar desde La Paz, Baja California Sur.

Los expertos en la materia brindarán acompañamiento y guía a las personas que deseen disfrutar de este espectáculo de manera segura.

Los eventos de observación del eclipse solar se llevarán a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), en el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) y en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR). La cita es a las 9:00 horas, y la entrada es gratuita.

Al respecto, el doctor Miguel Ángel Norzagaray, profesor investigador de la UABCS, señaló que no es la primera vez que organizan este tipo de eventos para presenciar eventos astronómicos. Sin embargo, el eclipse solar de este 8 de abril es un suceso poco común, por lo que esperan una mayor cantidad de personas.

“A mucha gente le gusta mucho este tipo de eventos, van familias enteras o grupos de escuelas y lo que sí es que luego no sabemos cuánta gente va a asistir a cada sitio ese es el detalle a veces no sabe qué tan preparado dice uno para recibir gente, pero en general podemos atenderlos y se van contentos porque ven imágenes que no hubieran visto en vivo. Tú puedes ver imágenes preciosas del universo en Internet o en libros, pero verlas directamente con el telescopio es distinto”, declaró.