Dua Lipa estrena romance con Callum Turner

Dua Lipa, quien en diciembre de 2023 se separó del director francés Romain Gavras después de una relación de ocho meses, ha sido vista recientemente en compañía del actor Callum Turner. Según una fuente cercana a la cantante, el nuevo romance está en sus primeras etapas.

Los rumores sobre la relación surgieron cuando la cantante fue vista en la premiere de “Masters of the Air”, una serie de Steven Spielberg en la que Turner participa junto a Austin Butler y Barry Keoghan. Aunque la artista británica no está involucrada en el proyecto, su presencia en el evento generó especulaciones.

Si embargo, la duda aumentó cuando la intérprete de “Levitating” también asistió al after party del evento, donde fuentes anónimas afirmaron haberlos visto juntos bailando y besándose durante toda la noche. Por si fuera poco, imágenes compartidas por TMZ mostraron el encuentro en un restaurante de Beverly Hills.

Cabe destacar que Callum Turner fue cuestionado previamente sobre su relación con la cantante, pero él optó por no confirmar ni negar nada, manteniendo silencio al respecto. Asimismo, según informantes, Dua Lipa asistió al evento para brindar apoyo a su nuevo amorcito en su participación en la serie.

📹 | @DUALIPA slow dancing with a mystery man, rumoured to be actor Callum Turner, at the “Masters of the Air” movie premiere in LA last night (10/01) pic.twitter.com/h0qmZnGMdK

— Dua Lipa Hungary (@dlipahungary) January 11, 2024