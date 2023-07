Dua Lipa aparece nuevamente con sorprendente look en la presentación de Barbie en Londres

Londres se convirtió en el epicentro de la moda y la música cuando la sensacional cantante británica, Dua Lipa, hizo su aparición en el lanzamiento de la nueva película de Barbie. La talentosa artista deslumbró en la alfombra roja con su estilo y cautivó a todos los presentes con su carisma y belleza.

Con tan solo 27 años, Dua Lipa ha logrado conquistar el mundo de la música y la actuación. Desde su ascenso meteórico con el éxito “Be the One”, la joven ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Su línea de ropa, La Vacanza, diseñada en colaboración con la icónica Donatella Versace, se ha convertido en todo un fenómeno de la moda.

Pero eso no es todo, Dua Lipa también se ha aventurado en el mundo del cine. En la nueva película de Barbie, la talentosa artista interpreta el papel de Barbie Sirena, un desafío actoral que ha asumido con pasión y dedicación. Además, su último sencillo, “Dance The Night“, será la canción principal de la cinta.

Asimismo, con tan solo dos álbumes de estudio, ha logrado ganarse el corazón del público y el reconocimiento de la crítica especializada. Su talento, combinado con su determinación y trabajo arduo, la han llevado a lo más alto de la industria musical.

En el estreno de la película Barbie en Londres, Dua Lipa mostró nuevamente su elegancia y estilo con un deslumbrante vestido rosa estampado de la reconocida casa de moda Versace. Su cabello peinado en una coleta alta y recta realzaba su rostro impecablemente maquillado. Como complementos, llevaba un choker floral y pendientes llamativos, que resaltaban su imagen sofisticada y juvenil.

No es la primera vez que la artista sorprende con su elección de atuendos en relación a su papel en la película. En el estreno en Los Ángeles, optó por un look audaz y arriesgado, luciendo un vestido tipo malla de cadenas que hacía referencia a su personaje en la película.

Con la película de Barbie y nuevos proyectos en camino, Dua Lipa demuestra que su carrera está en constante ascenso y que aún tiene mucho más que ofrecer al mundo del entretenimiento. Sin duda, esta talentosa cantante británica seguirá rompiendo corazones y conquistando nuevos horizontes.

📹 | “My favourite moment of #Barbie was working with Greta, she is absolutely infections and so amazing to work with. Her energy is unmatched. I loved being a mermaid, so it will definitely be something that I remember for the rest of my life.” — @DUALIPA [@voguemagazine] pic.twitter.com/Uhu2U0XHOx

— Dua Lipa Media (@STUDlO2054) July 13, 2023