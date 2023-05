Durante la última semana de abril, se registraron más de una decena de accidentes los más notorios en CSL

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Baja California Sur las lesiones culposas por accidentes de tránsito aumentaron un 7,7% durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo período del año anterior, lo que resultó en un aumento de 103 a 111 personas lesionadas.

En los primeros tres meses de este año, en el municipio de Los Cabos, ocurrieron 683 accidentes que causaron pérdidas humanas, gastos materiales significativos y múltiples personas lesionadas. Un ejemplo de ello son los percances de la última semana de abril, lo que mantuvo a los cuerpos de emergencias ocupados.

El lunes 24 de abril al mediodía, un camión repartidor de agua y una camioneta chocaron, lo que causó un intenso tráfico vehicular sobre el boulevard Dr. Ernesto Chávez Chávez, pero afortunadamente solo se produjeron daños materiales. Horas más tarde, en la calle Aguajitos, en Cabo San Lucas, una camioneta y un vehículo compacto chocaron, lo que movilizó a unidades paramédicas y elementos de Tránsito y Vialidad. Sin embargo, se desconoce si hubo personas lesionadas.

El martes 25 de abril, en la mañana, el conductor de una camioneta chocó con un semoviente en la carretera transpeninsular, cerca de la comunidad de Caduaño, al norte del municipio de Los Cabos, afortunadamente no hubo personas lesionadas. El conductor pudo no haberse percatado de la presencia de la vaca, por lo que no logró esquivar ocasionando el fuerte accidente. Más tarde, un choque entre un vehículo compacto y un tráiler desencadenó un intenso tráfico en la avenida Hidalgo de la colonia Lomas Altas de la delegación sanluqueña. El percance pudo haber sido causado por el nulo respeto al semáforo, lo que demoró más de 20 minutos para desalojar el lugar.

El miércoles, se hizo viral la gran labor de un alumno del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 31, ya que un elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos sufrió un accidente al caer de la unidad oficial, por lo que tuvo lesiones en el cuello. Lo anterior, debido a una persecución policiaca por un robo a transeúnte en calles de la colonia Cerro de Los Venados.

En la noche del miércoles 26 de abril, el incendio de un vehículo en la colonia Guaymitas de San José del Cabo movilizó al departamento de bomberos de la localidad, quienes atendieron el hecho rápidamente. Una falla mecánica pudo ocasionar dicho siniestro en el que no se reportaron personas lesionadas.

El jueves 27 de abril, por la mañana, un fuerte accidente tipo carambola causó un intenso tráfico vehicular en el kilómetro 0.5 de la carretera transpeninsular, en la entrada a la delegación de Cabo San Lucas. Los vehículos involucrados fueron un automóvil, una camioneta y un camión de transporte de personal.

Lamentablemente, se reportaron tres accidentes viales en los últimos días en Cabo San Lucas. El primero ocurrió la noche del viernes en la prolongación Leona Vicario, donde dos vehículos chocaron, causando congestión vehicular en una vía de alta circulación. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

El segundo accidente ocurrió el sábado 29 de abril en la avenida de la Juventud, cerca del centro de la ciudad, y se trató de un choque en cadena que involucró a cinco vehículos. Aunque no hubo heridos graves, sí se reportaron daños materiales significativos y la emergencia movilizó a unidades de Tránsito y Vialidad y personal de cuerpo de emergencias.

El tercer accidente se registró en la carretera Transpeninsular la mañana del domingo 30 de abril. El conductor de un vehículo que viajaba de norte a sur perdió el control y chocó con un muro de contención en la colonia El Zacatal, lo que provocó tráfico lento. La Guardia Nacional acudió al lugar para delimitar un carril y realizar el peritaje correspondiente. Es importante recordar la importancia de la seguridad vial y conducir de manera responsable en todo momento.