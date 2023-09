Impugnación de Marcelo Ebrard no tiene mucho fundamento: Claudia Sheinbaum

Tras la impugnación presentada por Marcelo Ebrard ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, respondió a la situación de manera calmada y afirmó que esta impugnación “no tiene mucho fundamento”. Aclaró que esta acción legal no significa un rompimiento dentro del partido.

En una entrevista con Grupo Milenio, Sheinbaum expresó:

“Al principio revisamos la impugnación, no tiene mucho fundamento y se va a contestar jurídicamente, pero eso no significa un rompimiento. Me parece que es importante, la transformación de nuestro país depende de todos y de todas”.